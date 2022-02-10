Vanspor, 10 futbolcu gönderdi, 10 futbolcu aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta play-off mücadelesi veren Van temsilcisi, devre arası transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna dâhil ederken, 10 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

Kulübün ekonomik yapısını göz önünde bulundurularak önemli futbolcuları takıma dahil eden Vanspor yönetimi, bu futbolcuların Kırmızı-Siyahlı formayla başarı elde edip, ilerleyen yıllarda ciddi anlamda getiri sağlaması hedefleniyor.

Van temsilcisi dış transferin yanı sıra, alt yapıdan da bazı futbolcularla profesyonel sözleşme imzaladı. Vanspor devre arası transfer döneminde iç transferde, Selim Kayacı, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Yakup Demir, Baran Basut, Mehmet Şirin Soydan, İlyas Ekiz, Servan Çetin, Sercan Kaya, Berat Çetinkaya ve Güney Tutcuoğlu ile yollarını ayırdı.

Kırmızı- Siyahlılarda alt yapıdan Eren Kiya, Hivan Özkurt, İlvan Ak ve Bahtiyar Yılmaz profesyonel futbol takımına kazandırılırken, dış transferde ise 10 futbolcu ile resmi sözleşme imzalandı.

Van temsilcisi, devre arası transfer döneminde Sivas Belediyespor'dan Barış Sağır ile 1,5 yıllık, 1461 Trabzon FK'dan Miraç Acer ile 1,5 yıllık, Somaspor'dan Uğur Can ile 1,5 yıllık, Kırklarelispor'dan Uğur Adem Gezer ile 1,5 yıllık, Yeni Malatyaspor'dan Taha Gür ile yarım sezonluk, Kocaelispor'dan İsa Nalbant ile yarım sezonluk, Boluspor'dan kaleci Sabri Can ile 1,5 yıllık, Nazilli Belediyespor'dan Mehmet Özdiraz ile 1,5 yıllık, Bayburt Özel İdarespor'dan Ali Aydemir ile yarın sezonluk, Yeni Malatyaspor'dan Ogün Özçiçek ile de yarım sezonluk resmi sözleşme imzaladı.

Kırmızı-Siyahlılar devre arasında yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirirken, play-off için mücadelesini sürdürüyor.