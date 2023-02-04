Vanlı hoca Karatekin'in yeni takımı belli oldu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve oynadığı son 10 lig maçında galibiyet yüzü görmeyen 1954 Kelkit Belediyespor, Atılay Canel ve Ümit Şeker ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırmasının ardından Vanlı teknik direktör Turgay Karatekin ile anlaştı. TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden 1954 Kelkit Belediyespor, oynadığı 20 lig maçında 3 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken, attığı 14 gole karşılık kalesinde 18 gol gördü.

Gümüşhane ekibi, 20 puanla on dördüncü sırada yer alıyor. Son haftalarda istediği futbolu sahaya yansıtamayan ve istediği sonuçları elde edemeyen 1954 Kelkit Belediyespor, Atılay Canel ve Ümit Şeker ile yollarını ayırmasının ardından Vanlı teknik direktör Turgay Karatekin ile anlaştı. 2022-2023 futbol sezonun ilk devresinde Ağrı 1970 Spor’u çalıştıran ve takımın başında 12 resmi maça çıkan Vanlı teknik direktör Karatekin, bu periyotta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Karatekin, 12 maçta Ağrıspor’a 17 puan kazandırdı.

1954 Kelkit Belediyespor Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Tecrübeli Teknik Direktör Turgay Karatekin ile kulübümüz görüşmeler sonucu anlaşmaya varmıştır. Bugün itibariyle hocamız ve kulübümüz arasında anlaşma protokolü imzalanacaktır. Ardından Teknik Direktörümüz Turgay Karatekin ekibiyle ilk antrenmanını gerçekleştirecektir. Atılan imzaların nice başarılara vesile olmasını temenni ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

TURGAY KARATEKİN KİMDİR?

Turgay Karatekin, 1 Aralık 1965 tarihinde Van’da dünyaya geldi. İlkokula İki Nisan İlkokulu'nda başlamış, 5. sınıfı Mollakasım Köyü İlkokulu'nda bitirmiş, orta ve lise öğrenimi Van Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştır. Uzun yıllar Vanspor formasını terleten Karatekin, birçok profesyonel takımda da forma giydi. Karatekin, farklı zaman dilimlerinde Vanspor'da ve farklı takımlarda Teknik Direktörlük de yaptı.

Van Bölge Gazetesi