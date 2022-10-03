Vangölü spor ilk maçında mağlup...

Bitlis 8 Ağustos Stadı’nda Vangölü Spor Kulübü’nü misafir eden Özgüzeldere Spor, Vangölü Spor kalecisi Gökhan Acer’in kırmızı kart yemesi ile 32. dakikada 10 kişi kalırken, Bitlis temsilcisi 38. Dakikada Semih Berkan Zan’ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

“BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ”

Maça dair görüş belirten Kulüp Başkanı Yakup Akanöz, “bu gün oynadığımız oyun kalitesi ve verdiğimiz mücadeleyle ligde çok güzel yerlere geleceğimizin sinyalini aldık. Oyuncularıma güvenim tam. Sarı kartlık bir pozisyona Ağrı bölgesi hakemlerinden, Orta Hakem Muhammet Sevim’in verdiği kırmızı kart sonrası kalecimiz oyun dışında kaldı.

Yanlış verilen bir kararın faturası skora yansıdı. 38. Dakikadaki golden sonra 10 kişi ile mücadele etmemize rağmen Oyunun hakimi bizim takımımız oldu. Yaklaşık 60 dakika 10 kişiyle verilen mücadeleden çok memnunum maç esnasında Bitlis taraftarının küfürlü tezahüratları ve maç sonrasında çıkan olaylara rağmen maç sonucu bizi fazla etkilemedi bundan sonraki mücadelelere bakacağız ve İnşallah İlimize bir profesyonel takım daha kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Van Bölge Gazetesi