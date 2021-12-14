Van Token projesinin mimarı M. Akın Dinçer WanHaber'e konuştu

WanHaber.com - ÖZEL

Vanspor Futbol Kulübü’nün yeni yönetimi tarafından hayata geçirilen ve 3 Aralık tarihinde ön satışları yapılan Van Token, saniyeler içinde tükenmişti. Yoğun bir rağbet gören Van Token, önceki gün saat 13.15’te PRO tahtada listelendi.

Konuyla ilgili WanHaber’e açıklamalarda bulunan Vanspor FK As Başkan M. Akın Dinçer, “Token konusunda ince eleyip sık dokuduk. Bir yandan firma arayışına girerken, öbür yandan da çeşitli platformlardan Token’in önemini ve bize katkısını anlattık. Taraftarlarımızın ve hemşerilerimizin destekleriyle bu konu büyüdü. Token konusuna rağbette olunca bu kez firmalar bizimle görüşmek istedi. 7-8 Borsayla yaklaşık 30 görüşmemiz oldu. Bu 30 görüşmenin büyük çoğunluğu anlaşma sağladığımız firma ile gerçekleşti. Görüşmelerde son aşamaya gelince bir komisyon oluşturduk. Ben, Kulüp Başkanımız Mehmet Avcı, İkinci Başkanımız Levent Cankurtaran ve Kulüp Avukatımız Emrah Borazan ile birlikte firmayla anlaştık ve sıkı bir sözleşme imzaladık. Sözleşmeyi baştan aşağıya değiştirdik ve nihayetinde başarılı bir sözleşme ortaya çıkardık. 3 Aralık’ta 10 gün sürecek bir ön satışa çıktık ve saniyeler içinde 14 Milyon TL’lik bir satış gerçekleşti. Çok iyi bir ön satış oldu. Dün ise PRO tahta da satışlar başladı. Bu satışların kulübümüze katkısı büyük. Böyle bir projeyi kulübümüze kazandırdığımız için de ayrıca mutluyuz. Emek veren destek veren herkese teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.