U16 Ligi şampiyonu Van Gençlik Spor oldu!

Van U16 Ligi'nde mücadele eden Van Gençlik Spor, final maçında karşılaştığı Kartalspor'u 3-2 mağlup ederek 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

VAN'DA SPOR 22.05.2022, 14:13
U16 Ligi şampiyonu Van Gençlik Spor oldu!

2021-2022 Futbol sezonu U16 gençler liginde tek devreli ve A ve B grubundan oluşan toplam 14 takımın yer almasıyla kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Yarı final maçında A grubu ikincisi Silahtaroğlu Vanspor FK ile karşılaşan Van Gençlik Spor, normal süresi 2-2 biten maçta seri penaltı atışlarını 4-3 kazanarak adını finale yazdırdı.

19 Mayıs tarihinde İpekyolu ilçe stadında oynan Van Gençlik Spor ile Kartalspor karşılaşması final maçını da kazanmasını bilen Van Gençlik Spor 2021-2022 Sezonu U16 ligi şampiyonu oldu. Vanlı futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği final karşılaşması, 3-2 Van Gençlik Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Şampiyonluk kupasını alan Van Gençlik Spor, Van'ı Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazandı.

Maç sonrası konuşan Van Gençlik Spor Genel Koordinatörü Bengin Çakay, şampiyon olan futbolcularını kutlayarak şampiyonluğu Van Gençlik Spor taraftarlarına armağan ettiklerini söyledi. Antrenör Hakan Manay ise, "Bütün sporcularımı kutluyorum. Sezon başından beridir çok iyi çalıştık. Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik. Türkiye finallerinde ilimizi çok iyi temsil edeceğiz" dedi.

Van amatör futbolu alt yapısına son yıllarda büyük katkılar sunan Van Gençlik Spor teknik sorumlu Kenan Uygun'da sezonu genel olarak değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: "Katıldığımız bütün yaş gruplarında sonuç odaklı değilde gelişim odaklı çalışıyoruz. Uzun ve yorucu çalışmalar neticesinin meyvesini Şampiyon olarak aldık. Amacımız sadece çocukların olabildiğince en iyi yerlere gelmesidir. Tek derdimiz, tek amacımız,tek gayemiz bir çocuğun hayallerine kavuşmasıdır. Vanlı çocuklara hizmet etmekte kararlıyız. Sezon başından beridir bizden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen önceki dönem Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz sayın Nevzat inanç beye velilerimiz ve sporcularımız adına teşekkür ediyorum" Van Hakimiyet

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