Teknik Direktör Saffet İşler Vanspor’da

Silahtaroğlu Vanspor FK’da teknik direktör belirsizliği sona erdi. Kulübün yeni teknik direktörü Saffet İşler oldu.

VAN'DA SPOR 04.08.2021, 11:10
Teknik Direktör Saffet İşler Vanspor’da

Silahtaroğlu Vanspor FK’da teknik direktör belirsizliği sona erdi. Kulübün yeni teknik direktörü Saffet İşler oldu.

Safet İşler Kimdir?

15 temmuz 1961 de dunyaya gelen Saffet İşler futbol hayatına 1975 amatör kume Göztepe Hilal Sporda merhaba dedi. Burada 2 yıllık futbol yasantısı devam ederken Serpil Hamdi Tuzun hocamızın dıkkatını cekmesıyle BEŞİKTAŞ’ a transferi gerçekleşti.1 yıl Beşiktaş genc takımda oynadıktan sonra basarısı gözden kacmayan Saffet sezon bıtıminde A takım kadrosuna yukseldi.

Sırasıyla; Düzcespor, Galatasaray, Altay, Üskudar Anadolu, Kayserispor ve Çanakkale Dardanel Sporda forma giydi. 

#Saffet İşler #vanspor #vanspor fk
Yorumlar (1)
kadri.osm.van 28 dakika önce
hayırlı olsun
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