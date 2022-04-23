PFDK'dan Vanspor hocasına ceza…

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Vanspor kaleci antrenörü Fevzi Tuncay'a Ankaraspor maçında hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve para cezası verdi.

VAN'DA SPOR 23.04.2022, 09:07
PFDK'dan Vanspor hocasına ceza…

Geçtiğimiz hafta Ankara'da oynanan maçta hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Vanspor kaleci antrenörü Fevzi Tuncay'a 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000. TL para cezası verdi.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Silahtaroğlu Vanspor FK kaleci antrenörü Fevzi Tuncay'ın, 17.04.2022 tarihinde oynanan Ankaraspor-Silahtaroğlu Vanspor FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına" ifadelerine yer    verildi.

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Öte yandan Vanspor'un grubunda mücadele eden Afjet Afyonspor, Diyarbekirspor ve lider Sakaryaspor'a da çeşitli cezalar verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.04.2022 tarih ve 60 sayılı toplantısında almış olduğu kararlarda, "Afjet Afyonspor Kulübünün, 17.04.2022 tarihinde oynanan Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000 TL para cezasıile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Afjet Afyonspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu

saha olayları nedeniyle 8.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Afjet Afyonspor Kulübünün, mensubunun akreditasyon kartını başkasına kullandırması suretiyle TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışılmasından dolayı FDT'nin 47/2. maddesi uyarınca 20.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Afjet Afyonspor Kulübü idarecisi Adem Yılmaz'ın, başkasına ait akreditasyon kartını kullanmasından dolayı

FDT'nin 47/1-b maddesi uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti ve 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Afjet Afyonspor Kulübü idarecisi Adem Yılmaz'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Afjet Afyonspor Kulübü idarecisi Adem Yılmaz'ın, müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 8.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Afjet Afyonspor Kulübü masörü Adem Halit Arı'nın, kendisine ait akreditasyon kartını başkasının kullanmasına izin vererek belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle

FDT'nin 47/1-c maddesi uyarınca 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Afjet Afyonspor Kulübü masörü Adem Halit Arı'nın rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Diyarbekir Spor A.Ş.'nin, 17.04.2022 tarihinde oynanan Diyarbekir Spor A.Ş.-Kahramanmaraşspor A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Sakaryaspor A.Ş.'nin, 17.04.2022 tarihinde oynanan Sakaryaspor A.Ş.-Turgutluspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, koltuksuz tribüne seyirci alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 8.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Sakaryaspor A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Sakaryaspor A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 16.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Sakaryaspor A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı

26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Sakaryaspor A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Sakaryaspor A.Ş.'nin, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına" ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi

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