Muhammed Ali Doğan Vanspor’da…

1 Ağustos Pazartesi günü yapılan Olağanüstü Kongre sonrası Feyat Kıyak’ın başkan olmasıyla beraber tüm gözlerin çevrildiği Vanspor’da hareketli günler yaşanıyor. Bir yandan kaynak arayışlarını sürdüren Vanspor yönetimi, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Daha önce iç transferde 10, alt yapıdan 8, dış transferde ise üç ismi kadrosuna katan Van temsilcisi, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay dış transfer İsa Baltacı, Mustafa Aydın ve Furkan Saki’yi kadrosuna katan Vanspor, son olarak Balıkesir forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Ali Doğan’ı kadrosuna kattı.

MUHAMMED ALİ DOĞAN KİMDİR?

1995 yılında Almanya’nın Oberhausen şehrinde dünyaya gelen Türk uyruklu Muhammed Ali Doğan, futbola Wattenschd takımında başladı. Wattenschd U17, Wattenschd U19 formalarını giydikten sonra, Türkiye’nin yolunu tutan gurbetçi futbolcu, Elazığspor, Menemenspor ve Balıkesirspor formalarını giydi. Kariyerinde 131 maça çıkan Muhammed Ali Doğan 5 gol, 4 asist katkısında bulunurken, 6 bin 109 dakika sahada kalmayı başardı. Doğan, kariyerinde 26 kez sarı kart görürken, 1 kez ise kırmızı kartla cezalandırıldı.