Kıyak: Vanspor'un faydası için çabalayacağız

Vanspor Kulüp Başkanı Feyat Kıyak, çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirterek, Van sevdalısı, ahde vefalı bir yönetimle beraber Van'a, kulübe faydalı olmaya çalıştıklarını vurguladı. Batuhan Karadeniz ve Haydar Yılmaz'ı kadrolarına katarak, güçlerine güç kattıklarını söyleyen Bakan Kıyak, çilek transferlerin devam edeceğini vurguladı.

Van halkına hesap vermenin boyunlarının borcu olduğunu ifade eden Başkan Kıyak, şeffaf bir yönetim anlayışıyla Vanspor'u hak ettiği noktaya taşımak için çabaladıklarını ve Van halkına bütün giderleri kalem kalem açıklayacaklarını söyledi.

Vanspor'un kendilerini için çok kıymetli ve anlamlı olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Kıyak, Van çocuklarının kendileri için kıymetli ve anlamlı olduğunu, Van'a ve Van çocuklarına faydalı olmak için kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını ifade etti. Vanspor'un başarısı için en doğru olanı yapacaklarını belirten Başkan Kıyak, Teknik Direktör Zeki Yılmaz ile sürekli istişare halinde olduklarını ve Zeki Yılmaz'a güvendiklerini söyledi.

"VAN'A, VANSPOR'A FAYDALI OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Feyat Kıyak, Vanspor'un kulüp başkanı olmaktan şeref duyduğunu belirterek, "Yükümüzün ağır olduğunu, yönetimimizi zor bir süreç beklediğini çok iyi biliyorum. Bu anlamda başarılı olacağımıza inanıyorum. Van sevdalısı, ahde vefalı bir yönetimle beraber Van'a, Vanspor'a faydalı olmaya çalışacağız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Bize biraz zaman tanısınlar. Allah'ın izniyle 'o sene bu sene' diyeceğiz. Yönetim olarak bu memlekete faydalı olmaya geldi.

Bu memleket için en iyisini yapmak bizim boynumuzun borcudur. Bugün bizim başarılı olabilmemiz için kaliteli futbolcular almamız gerekiyor. Çünkü bu memleket, kaliteli insanları hak eden bir memlekettir. Bu memleket neyi hak ediyorsa, biz onu kazandırmak için buraya geldik. Batuhan Karadeniz ve Haydar Yılmaz gibi futbolcuların Van'ı en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Bu memleketi de böyle kaliteyi futbolcuların da temsil etmesi, ayrıca bizi sevindirecektir.

Bu süreçte maddiyatta bizim için olmazsa olmazımızdır. Çünkü kulübün ekonomik durumunu bütün Van camiası biliyor. Bizler bu transferleri yaparken, Vanspor'a ne kadar az bir maliyet çıkarırız hesabını yapıyoruz. Transfer anlamında da ciddi destekler var. Önümüzdeki süreçte yönetim kurulu üyelerimizle transferlerin maliyetiyle ve gelir giderlerle alakalı gerekli açıklamaları yapacağız" dedi.

"VAN HALKINA HESAP VERMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Şeffaf bir yönetim anlayışıyla Vanspor'u hak ettiği noktaya taşımak için çabaladıklarını vurgulayan Başkan Kıyak, "Vanlı hemşehrilerimizi Vanspor'daki bütün konular hakkında bilgilendireceğiz. Tüm rakamlar netleştiği zaman hepsini kalem kalem açıklayacağız. Hangi futbolcuya ne kadar verilmişse bu konuda herkesi bilgilendireceğiz. Bu konuda biraz sabır diliyoruz.

Van halkına hesap vermek bizim boynumuzun borcudur. Kimsenin kuşkusu, şüphesi olmasın. Kuracağımız Vanspor web sayfasıyla da herkese hesap verebileceğiz. Önümüzdeki hafta bu web sayfamız da yayına girecek. Vanspor bizim için çok kıymetli ve anlamlıdır. Bugün hedefimiz here ne kadar 1. Lig ise, bizim asıl amaçlarımızdan birisi de alt yapıdır. Alt yapıyla alakalı çok ciddi talepler var.

Van olarak, neden üst liglere futbolcu göndermeyelim? Bugün Trabzonspor'un alt yapısından yetişmiş bir Batuhan Karadeniz'i getirebiliyorsak, bizim de Vanspor'un altyapısından yetişmiş bir Batuhan'ı neden Trabzonspor'a vermeyelim? Neden Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a vermeyelim? Alt yapıdaki çocuklara ne kadar faydalı olabiliriz diye en iyi kararı alıp, üst yapı için nasıl bir hedefimiz var ise, alt yapı için de böyle bir hedef koyacağız. Van'ın çocukları bizim için kıymetli ve anlamlıdır. Van'a ve Van çocuklarına faydalı olmak için kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Alt yapıyla alakalı en doğru kararı, en faydalı olan kararı beraber alacağız. Alt yapıya çok ciddi destekler vereceğiz" diye konuştu.

"BATUHAN GİBİ KARİYERLİ BİR FUTBOLCUYU VAN'A GETİRMİŞSEK, HEDEFİMİZ BELLİDİR"

Yönetim kuruluyla istişareler yaparak, Vanlıların yoğun olduğu bütün illerde Vanspor için geceler düzenlemeyi hedeflediklerini belirten Başkan Kıyak, "Vanlılar olarak Türkiye'nin her ilinde başarıya ulaşmış bir milletiz. İleriki süreçte Vanlıların yoğun olduğu illerde geceler düzenlemeyi hedefliyoruz. Ama bizim şuan ki hedefimiz mali tabloyu oluşturup, takımımıza lige hazır hale getirmektir.

Bunları basamak basamak yapmak istiyoruz. Biz öncelikli olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirebilelim ki, yarın bir talebimiz olabilsin. Batuhan Karadeniz gibi kariyerli bir futbolcuyu Van'a getirmişsek, hedefimiz bellidir.

Transferlerle alakalı bir transfer komitemiz var. Van için, Vanspor için en doğrusu neyse onun üzerine istişareler yapıyoruz. Bu konuda Batuhan Karadeniz ile alakalı bir teklif geldi. Batuhan'ı alınması için vesile olan Vefa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Ürüm, Fatih Sarp, Özcan Kara'ya teşekkür ediyorum. Ortak bir kararla Batuhan'ı Vanspor'a kazandırdı. Vanspor'a hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZE VE VANSPOR'A SAHİP ÇIKIN"

Van'ın ahde vefalığını ve Vanspor'a ne kadar anlamlı ve kıymetli olduğunu bildiğini söyleyen Başkan Kıyak, "Herkese burada çağrı bulunmak istiyorum. Bize ve Vanspor'a sahip çıkın. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel günler göreceğiz. Bizim siyasi kimliğimizle, bizim mensup olduğumuz ailemizle, bizim yaptığımız ticaretle bize gelmesinler.

Bize sadece Vanspor ile akalı gelsinler. Vanspor'un başarısı için en doğru olanı yapacağız. Vanspor'a çilek transferler yapmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz ilk gün hemen tesislere giderek futbolcularımızla bir araya geldik. Artık bir yönetimin var olduğunu kendilerine ifade ettik. Önümüzdeki günlerde tekrar Ankara'da bir araya geleceğiz" dedi.

"TEKNİK EKİBE GÜVENİMİZ SONSUZ"

Teknik direktör Zeki Yılmaz ile sürekli istişareler yaptıklarını vurgulayan Başkan Kıyak, "Zeki hoca ve ekibine güvenimiz tamdır. Zeki hoca bu memleketin bir evladıdır. Bu memleket için en doğru olanı, gecesini gündüzüne katıp, Van bu önemlini bitireceğine inanıyorum" diye konuştu. Kentteki belediyeleri, kurumları, STK'ları ziyaret ettiklerini belirten Başkan Kıyak, Vanspor etrafında bir kenetlenmenin söz konusu olduğunu ifade etti.

YENİ STADYUM İÇİN KOMİSYON KURULDU

Geçtiğimiz günlerde Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'u ziyaret ettiklerini ve burada stadyum sorununu görüştüklerini söyleyen Başkan Kıyak, "Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz stadyumla alakalı her şeyin hazır olduğunu ve yapılacak yer ile alakalı bir komisyon kurulduğunu, komisyondan çıkacak karar ile beraber en yakın zamanda yeni stadyumun temeli atılacağını ifade etti. Buna da inşallah biz vesile oluruz" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi