Bitexen Vanspor son dakikalarda işi bitirdi!

WanHaber - Haber Merkezi

TFF 2'inci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Bitexen Vanspor 18'inci hafta mücadelesinde Utaş Uşakspor'u kendi sahasında 3-1 mağlup etmeyi başardı. İlk yarısı 0-0 biten maçın, ikinci yarısında Bitexen Vanspor rakibine şans tanımadı. Bitexen Vanspor'un gollerini 53. Dakikada Hasan Bilal 88. ve 90. dakikalarda Uğur Can atarken, Utaş Uşakspor'un tek golü 68'inci dakikada Çağrı Oğuz'dan geldi.

17 hafta da 27 puan toplayan Bitexen Vanspor kendi sahasında Utaş Uşakspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 30 yaptı ve Play-Off yolunda ki iddiasını korudu.

STAT:

Atatürk Şehir Stadyumu

HAKEMLER:

Mehmet Ali Özer-Vedat Demir-Anıl Küçükkaraca

Bitexen Vanspor İlk 11

Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Alihan Kubalas, Uğur Gezer, Hasan Bilal, Muhsin Yıldırım, Barış Sağır, Erkul Küçük, Emrah Tacir, Ali Doğan, Uğur Can

Utaş Uşakspor İlk 11

Vedat Böyükgöl, Sezer Gündüz, Murat Şenel, Şamil Başaran, Muzaffer Kahrıman, Sefer Kanıtemiz, Murad Gönen, Mehmet Bağlı, Sefa Kahraman, Çağrı Oğuz, Ömer Faruk Canbirdi

GOL:

Hasan Bilal (dk. 53) Uğur Can (dk. 88,90) (Bitexen Vanspor)

Çağrı Oğuz (dk. 68) (Utaş Uşakspor)