Belli: Yetenekli cevherleri Vanspor'a kazandıracağız

Kulüp yönetimi tarafından ilk defa bu yıl hayata geçirilen Vanspor futbol okulu projesinin, futbol tutkunu gençlerin ve çocukların üst takıma geçiş kapısı olması bekleniliyor. Bu çerçevede Vanspor yönetimi tarafından, futbol okulu koordinatörlüğüne bir zamanlar süper lig ekibi Gaziantepspor'da da forma giyen, Başkalespor, Edremitspor ve birçok takımda başarılı grafikler çizen, yine yıllardır futbol okulunda nice yetenekler yetiştiren Vanlı hoca Oktay Belli getirildi.

Alt yapı, futbol ve teknik direktörlük alanında birçok başarısı ve tecrübesi bulunan Belli'nin Vanspor altyapısında da başarılı olması bekleniyor. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Futbol Okulu Koordinatörü Oktay Belli, hep tüketen bir konumda olan takımı, üreten bir konuma getirmek için çalışacaklarını belirterek, eğitecekleri gençleri en kısa zamanda A Takıma kazandıracaklarını ifade etti. İyi bir ekiple en kısa zamanda büyük işler yapacaklarını belirten Belli, kendilerine verilen göreve layık olmak için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini vurguladı.

"VANSPOR'U ÜRETEN BİR KONUMA GETİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Futbol Okulu Koordinatörü Belli, kendisini söz konusu göreve getirenlere teşekkür ederek, "Bu güzel görevden dolayı Vanspor yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Yaptıklarım çalışmalar yapacaklarımın teminatı diyerek onları utandırmayacağım. Hedefimiz yetenekli cevherleri bulup, işleyip, eğitip gelecekte Vanspor'da forma giymelerini sağlamaktır.

Hep tüketen bir konumda olan takımımızı üreten bir konuma getirmek için çalışacağız. Bu çerçevede eğiteceğimiz gençlerimizi en kısa zamanda Vanspor'a kazandıracağız. Kimse merak etmesin. Mükemmel bir ekiple en kısa zamanda büyük işler yapacağımızı herkes görecektir. Tekrar bana bu görevi layık gören Vanspor Kulüp Başkanı Mehmet Avcı ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi