Başkan Kıyak ve Zeki Yılmaz, maçı değerlendirdi

Pazar günü oynanan ve 90+3. Dakikada Yaser Hacımustafaoğlu'nun attığı golle 1-0 kazanılan Pazarspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Vanspor Kulüp Başkanı Feyat Kıyak ve Teknik Direktör Zeki Yılmaz, takımın önümüzdeki süreçte çok daha iyi noktaya geleceğini ifade ettiler.

KIYAK: "GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIMIZA İNANIYORUM"

'O sene bu sene' diyerek sözlerine başlayan Vanspor Kulüp Başkanı Feyat Kıyak, "Ligde ilk maçımızı oynadık. Takımımız hemen hemen baştan sona değişti. Genel ilk maçlar hep zor oluyor. 1-0 oldu ama bizim oldu. İnanıyorum ki daha güzel günler göreceğiz. Daha güzel goller atacağız. Yönetim olarak, futbolcu arkadaşlarla dediğimiz gibi 'o sene bu sene' olacak inşallah. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Sabırlı olmalıyız. Güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Rakip Pazarspor yönetimini ve futbolcularını da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

YILMAZ: "TAKIMIN İYİ OLMASI İÇİN ÇABALAYACAĞIZ"

Daha sonra açıklamalarda bulunan Vanspor Teknik Direktörü Zeki Yılmaz ise, ilk maçların her zaman zor geçtiğini belirterek, "Maçtan önce, Pazarspor maçının çok zor olacağını biliyorduk. Çünkü sezonun ilk maçları hep böyle zor olur. Çünkü rakipler kapalı bir kutu gibidir. Ne kadar analiz yaparsanız yapın, sonuçta karşınıza farklı bir takım çıkıyor. Kendi takımında sistem tam oturtmamış oluyorsunuz. Bu yüzden bugün önemli olan kötü de oynasak bu maçı kazanmaktı. En önemlisi lige 3 puanla başladık.

Maçın ilk yarısında sahaya bir türlü organize olamadık. Ama ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle birlikte, istediğimiz oyunu sahaya yansıttıktan sonra, rakip üzerinde baskıyı kurduk. 1-0'da olsa kazandık ve 3 puan bizim oldu. Maçın geneline baktığınız zaman uzatmalarla beraber 98 dakikada kalemizde 1 tane pozisyon yok. İlk yarı ile ikinci yarıyı hesapladığınız zaman en 18 dakika oyun durmuş ve bu duraklamaların sadece 10 dakikası oynatıldı. Hak bizimdi ve 3 puan bizim oldu. Hep beraber bu takıma sahip çıkalım. Daha çok çalışacağız, daha çok emek vereceğiz ve bu takımın iyi olması için elimizden gelen ne varsa yapacağız" dedi.

"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Transfer edilen bir çok futbolcunun hazır olmadığını ve zamana ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bazı mevkilerde eksiklikler hissedildi. Umut Sözen henüz 5 günlük antrenmanla bu maça çıktı. Batuhan Karadeniz nitekim aynı şekilde oyuna girdi. Zamana ihtiyaç var. Herkesin bildiği gibi sezon öncesi bir belirsizlik yaşadık. Bu belirsizlik yüzünden, transferde geç kaldık. Gelen oyuncular bize hazır olarak gelmedi. İdmansız geldiler ve kampa katılamadılar. Bu yüzden en az kayıpla, önümüzdeki 3-4 haftayı bitirip, oyuncularımızı hazır hale getirme çabasındayız" ifadelerini kullandı.

"BATUHAN'IN ÇOK ÖNEMLİ KATKILARI VAR"

Milli futbolcu Batuhan Karadeniz ile ilgili soruları yanıtlayan Zeki Yılmaz, "Vanspor'da forma giyen herkes eşittir. Batuhan Karadeniz, karakterli, çok sevdiğimiz, takım içinde neşemiz. Vanspor'da çok güzel bir uyum sağladı. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Saha içinde ve saha dışında çok önemli katkıları var. Dışarıda gözlemlenen negatif bir şey yok. Emrah Tacir ile ilgili kulübümüz bir açıklama yapacak" dedi.

Bölgegazetesi