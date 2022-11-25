Başkan Kıyak'tan Bakan Çavuşoğlu'na Vanspor forması

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Van'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Vanspor FK forması hediye etti. Maraş Caddesi üzerinde bulunan bir çay evinde Bakan Çavuşoğlu ile bir araya gelen Vanspor FK yönetimi, takımın gidişatı hakkında Bakan Çavuşoğlu'na bilgi verdi. Vanspor'un hakettiği yerlere gelmesini yürekten istediğini belirten Çavuşoğlu, Van'ın ve Vanspor'un yanında olduklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'na Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın daima desteklerini hissettiklerini söyleyen Kıyak, AK Parti MKYK üyesi Burhan Kayatürk ve AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'na da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Kıyak, Bakan Çavuşoğlu için hazırladıkları 65 numaralı formayı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takdim ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. WanHaber