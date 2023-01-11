Alihan Kubalas Vanspor'a Veda Etti
Bitexen Vanspor Futbol Kulübü'nün kaptanlığını yapan tecrübeli futbolcu Alihan Kubalas, ligin güçlü ekiplerinden Kocaelispor'a transfer oldu.
M. Salih Giyci - WanHaber
Bitexen Vanspor Futbol Kulübü'nün kaptanlığını yapan tecrübeli futbolcu Alihan Kubalas, ligin güçlü ekiplerinden Kocaelispor'a transfer oldu. Uzun bir süredir futbol yasaklısı olan ve yeşil sahalara Vanspor ile geri dönüş yapan Kubalas, sergilediği oyun performansıyla beraber 2. Lig'in en gözde isimleri arasında yer alıyordu. Sürekli haftanın ilk 11'ine ismini yazdırmayı başaran Kubalas, önemli bir bonservis bedeli karşılığında Kocaelispor ile anlaştı
GİTMEK İSTEDİ, GİTTİ
Şampiyonluk hedefi doğrultusunda iyi bir kadroyla ikinci devreye başlamak isteyen Vanspor, Kubalas'ın takımda kalması için verdiği mücadeleyi kaybetti. Kulüp yönetimi ve teknik kadro Kubalas'ın takımda kalması için büyük bir çaba harcarken, Kubalas gitmek istediğini söyledi.
Kubalas'ın gitmek istemesini değerlendiren Vanspor yönetimi, önemli bir bonservis karşılığında Kubalas'ın transferine onay verdi.
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