Amerika'da Bir Tatla Tanışma

2017 yılında öğrenci değişim programıyla Amerika'ya giden Atilla, orada tanıştığı waffle ile hayatının yönünü değiştirecek bir keşfe çıktı ve bu lezzeti her sabah tüketmeye başladı Amerika'dan döndükten sonra çeşitli işlerde çalışan Atilla, eşiyle Van’a yerleştiğinde, bölgede gerçek anlamda waffle yapan bir yerin olmadığını fark etti ve bu durum onu harekete geçirdi.

Girişimcilik Yolculuğu Başlıyor

2022 yılının Şubat ayında, 50 bin lira kredi çekerek kendi waffle dükkanını açan Atilla, başlangıçta zor günler geçirse de sabırlı bir çalışma ile işlerini büyütmeyi başardı.

Hedefi: Her Çocuğa Waffle İkram Etmek

Artık Van’ın köy köy gezerek çocuklara waffle ikram eden Atilla, "Yemeyen çocuk kalmayacak!" diyerek, bölgedeki çocukların bu lezzeti tatmalarını sağlamak için azimle çalışıyor