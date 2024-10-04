Van’da geçtiğimiz hafta 210 gramlık ekmeğin fiyatı 8 TL’den 9 TL’ye yükseltilmişti.

Ekmeğe yapılan zamla birlikte Van çöreği ve simidin de fiyatı arttı.

Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastacılar, Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası tarafından unlu mamuller için fiyatlar yeniden güncellendi. Ekmeğe yapılan zamların ardından simit, poğaça ve Van çöreği gibi unlu mamullerin de fiyatı yükseldi.

Yapılan zamlar bazı fırınlarda uygulanmaya başlarken bazı fırıncı esnafları ise yeni fiyat tarifesini 7 Ekim Pazartesi günü itibari ile uygulayacaklarını ifade etti.

Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastacılar, Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası, girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı ekmek fiyatlarının artmasının kaçınılmaz olduğunu açıklamıştı.

Van’da ekmek, çörek ve simidin yeni fiyatları şu şekilde;

*210 gr somun ekmek, kepek ekmek 9 TL

*210 gr sütlü ekmek 13,50 TL

*150 gr çörek 14 TL, 125 gr çörek 11 TL

*80 gr simit- poğaça 13 TL

*80 gr tandır ekmeği 7 TL