Yakaladığı başarılar ve yaptığı bireysel derecelerle adından söz ettiren Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, gelecek vaat eden sporcularını üst liglere göndermeye devam ediyor.

Son olarak ilk lisansına Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübünde sahip olan ve 4 sezondur formasını giydiği kırmızı siyahlılarda orta saha mevkiinde oynayan Öznur Çetin, 1. Lig’de mücadele eden Giresun Sanayispor ile anlaştı.

Yeşil beyazlı kulüp ile ilk antrenmanına çıkan Çetin, performansıyla da göz doldurdu.