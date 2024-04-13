Van Büyükşehir Belediyesi, 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü'nü görmezden geldi. Yarın evinde ligin güçlü takımlarından Altınordu'nu ağırlayacak olan Van Spor FK için bir açıklamada bulunmayan Van Büyükşehir Belediyesi, 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Spor'a jest yapma kararı aldı.

Yarın oynanacak olan GMG Kastamonuspor - Amed Spor maçını Van Mall AVM yanında bulunan kent meydanından canlı olarak verme kararı alan Van Büyükşehir Belediyesi, Amed Spor'a destek mesajı gönderdi.

VAN BÜYÜKŞEHİR, VAN SPOR'A DESTEK VERMEYECEK

WanHaber'in ulaştığı bilgilere göre Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları, Van Spor FK Başkanından dolayı Van Spor'a bu sezon destek vermeyecek. Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak'ın taraftarlara yönelik "terörist" söylemini gerekçe gösteren eş başkanlar, Van Spor'u halkın takımı olarak görmüyor.

İşte Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan o açıklama:

Kastamonu spor Amed Spor maçını VanMall AVM yanı kent meydanında birlikte izleyelim. 14 Nisan Pazar günü oynanacak Kastamonuspor- Amedspor maçı saat 15.00 da VanMall AVM yanı Kent Meydanında canlı yayınlanacak. Haydi Amedspor Van halkı seninle.