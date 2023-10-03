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Wanhaber / Haber Bülteni

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte ulaşımın en verimli şekilde sürdürülebilmesi adına çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda araç, gereç ve ekipman envanterini genişleten Ulaşım Dairesi Başkanlığı, filosunu da her geçen gün güçlendiriyor. Geçtiğimiz aylarda alımı yapılan 27 mor otobüs ile birlikte ulaşım filosuna katılan Otobüs Kurtarıcı aracı da, gerekli donanımlarının yapılmasının ardından aktif hale getirildi.

Olası kazalarda toplu taşıma araçlarının kısa sürede olay yerinden kaldırılması anlamında büyük öneme sahip olan kurtarıcı, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan tarafından teslim alındı.

Ayrıca 12 ton kaldırma ve 40 tonluk bir çekme halatının da yer aldığı kurtarıcı, Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde 7/24 esaslı göreve hazır olacak.