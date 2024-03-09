Bu yıl 16 ilde yapılacak olan Kültür Yolu Festivali için geçtiğimiz haftalarda çalışmalar başlarken söz konusu çalıştayda festivalin en verimli şekilde geçmesi için fikir ve öneriler masaya yatırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde gerçekleşen Kültür Yolu Festivalleri, belirlenen şehirlerde, seçilen lokasyonlarda farklı sanat türlerinin, yerli ve yabancı farklı kültürden insanların sanatın evrensel dilinde birleşmesini amaçlıyor.

9 BAŞLIKTA ELE ALINDI

7-8 Mart tarihinde gerçekleşen çalıştayda; festival ile ilgili görüş ve öneriler Tiyatro-Film ve Belgesel Gösterimleri, Sergiler ve Atölye Çalışmaları, Konser ve Dans Etkinlikleri, Söyleşiler, Çocuk etkinlikleri, Gastronomi, Kültür, İnanç ve Doğa Turizmi Rotaları, Sporttif Gösteri Etkinlikleri ile Tanıtım ve Medya olmak üzere belirlenen 9 başlıkta ele alındı.

Yürütme Kurulu Üyelerinden olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsen BAŞ TERZİOĞLU sunduğu Çalıştay Sonuç Bildirgesi’nde yer alan 9 başlıktaki önerilerin “yerel, ulusal, uluslararası, çocuk etkinlikleri, yetişkinler ve dezavantajlı bireyler” temasıyla oluşturulduğunu ifade etti.

VALİ BALCI: BU FESTİVALİ ÇOK ÖNEMSİYORUM

Çalıştay kapanışında sonuç bildirgesini dinleyen Van Valisi Ozan Balcı, fikir beyan eden herkese teşekkür ederek her bir fikrin çok önemli olduğunu ifade etti.

Vali Balcı, yaptığı konuşmada; “29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Van’da düzenlenecek olan festival, Van’a kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda birçok katkı sağlayacak. Van için değerli bir iş olacak festivali, kentimizin tüm aktörlerini bir araya getirerek yapacağız. Çünkü sanat ve kültürün olduğu bir şehirde her türlü olanak vardır. Amacımız bu festivalin halkımızda güzel duygular bırakması, birlik ve beraberliğimize katkı sağlaması. Ben bu etkinliği çok önemsiyorum” sözlerini kaydetti.

TÜRKMENOĞLU: BU FESTİVAL, YOL HARİTAMIZ OLACAK

Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise yaptığı konuşmada, 2021 yılında Beyoğlu Kültür Festivali ile başlayan festivallerin çok büyük bir ses getirdiğini belirtti.

Türkmenoğlu, “Girişimcilere, müteşebbislere, akademisyenlere ve kıymetli değerlere ihtiyacımız var. Kültür yolu festivalinin başarıya ulaşmasında kentin dinamiklerinin entegre olması ve güç birliği yapması gerektiğini düşünüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız Van’ın 100 yıllık master planını hazırlıyor. Bu festival de bizim yol haritamız olacak, uluslararası tanıtım arenasında zemin oluşturmamızı sağlayacak çok önemli bir etkinliktir” dedi.

Çalıştay kapanışına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise yapılan hazırlıklar için Van Valiliğine ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine, emeği geçen herkese teşekkür etti. Orhan, Van’ın temel değerlerinin mutlaka festivalde yer alması ve ön plana çıkarılması gerektiğini ifade etti.

REKTÖR ŞEVLİ: ÇOK DEĞERLİ BİR FESTİVAL

Programa katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin Kültür ve Turizm Bakanlığının en kapsamlı projelerinden biri olduğunu ifade etti.

Rektör Şevli konuşmasında; “Öncelikle güzel şehrimiz Van’ın tarih, kültür ve sanat temelinde tüm yönleriyle tanıtılmasına olanak sağlaması açısından bu festivali çok değerli bulduğumu ifade etmek isterim. 2024 yılında 16 ilde düzenlenecek olan festivallerin bir durağı da Van olacak. Valiliğimiz öncülüğünde çalışmalarımız başladı.

Belirlenen 9 masaya Van’a ait kültürel unsurların, sanat, gelenek ve göreneklerin özelliklerini tanıtmak ve çekiciliklerini artırmak amacıyla temel başlıklar verildi. Arama konferansı aracılığıyla “ortak aklı” harekete geçirecek bu çalıştayda her kesimden, her yaştan ve ilgili kurum temsilcilerinden bireylerin olmasına özellikle gayret gösterildi. Verimli bir çalışma yaparak rapor hazırlayan çalıştayda görevli olan tüm hocalarıma, kurum temsilcilerimize, çalıştay katılımcılarına ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“BU FESTİVAL ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT”

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli konuşmasında; “Hem şehrimiz için hem de ülkemiz genelinde kültürel etkileşimin had safhada olmasına zemin hazırlayan Kültür Yolu Festivalinin şehrimize hizmet etmek için çok değerli bir zemin oluşturduğu kanaatindeyim. Şehrimizin kültür ögelerinin tanıtılması, değerlerin korunması ve bu bilincin geliştirilmesi bir Vanlı olarak hepimizin en temel görevleri arasında yer almalıdır. Ayrıca bu tür kültür festivallerinin şehirle ilgili olumlu imajın pekiştirilmesi, olumsuz imajın ise düzeltilmesi için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünmekteyim.

Doğunun en kadim şehirlerinden olan Van bulunduğu coğrafya bakımından zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Bizler de tüm paydaşlarımızla birlikte Kültür Yolu Festivalleri vesilesiyle Van’ımıza dair bütüncül kültür bilincini ortaya koymak ve kültürel etkileşimin artmasına katkı sağlamak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Şehrin tüm paydaşlarını bir araya getiren kültürel etkileşimle şehrimizi ülkemiz ve dünya genelinde tanıtmamıza olanak sağlayan festivalin Van’a hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyen Rektör Şevli, konuşmasını; “Başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Valiliğimize, İl Kültür Turizm Müdürlüğümüze, ilgili kurum amirleri ile görevli personelimize teşekkür ediyorum. Kültürel mirasımızı ortaya çıkarmak ve canlandırmak için başlatılan bu anlamlı projede herkese kolaylıklar ve muvaffakiyetler diliyorum” şeklinde sonlandırdı.

29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Kültür Yolu Festivali Çalıştay kapanışına Van Valisi Ozan Balcı, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Özvan, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, Van İl Milli Eğitim Müdürü M. Nurettin Aras, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ile akademisyenler, birçok kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.