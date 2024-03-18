Van Valisi Ozan Balcı, 111 Yeni Anaokulu Projesi kapsamında Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yerleşkesinde yeni yapılan Sağlık Çalışanları Anaokulunun açılışına katıldı.

Açılışta AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van İl Milli Eğitim Müdürü M. Nurettin Aras, Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van Bölge eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve il protokolü de yer aldı.

Anaokulundaki çocuklarla yakından ilgilenen Vali Balcı, anaokulunun çocukların eğitimine çok büyük katkı sağladığını belirterek, Van’da 111 yeni anaokulu yaptıklarını, 7 anaokulunun da inşaatına başlayacaklarını söyledi.

Vali Balcı, "111 Anaokulunu bitirdik. Büyük ve güzel bir iş oldu. Daha önce Van'da 40 Anaokulu vardı. Şimdi 3 katı oldu. Devletin, milletin imkânlarıyla bunları yapıyoruz. İlimizde toplamda 160 Anaokulumuz oldu. Anaokulu eğitimini önemsiyoruz. Çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunacak. Emeği geçen herkese ve Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz." dedi.