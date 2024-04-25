Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, meydana gelen ani arıza nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

Söz konusu arızadan; Sıhke TOKİ, Beyüzümü, Yalımerez, Hamurkesen ve Kıratlı Mahallelerinin etkileneceği ve kesintinin 11.00 – 16.00 saatleri arasında olacağı bildirildi.

VASKİ tarafından yapılan açıklamada; “Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.