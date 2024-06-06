Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Triatlon Türkiye Şampiyonası tamamlandı. 19 ilden 300'ün üzerinde sporcunun katıldığı yarışmada, Van Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye birincisi oldu. Yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında dereceye giren sporcular ve takımlara ödülleri verildi.

Yarışmada Türkiye birincisi olan öğrencilerini tebrik eden Van Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Mesut Kancura, kendilerine başarılar diledi.

Van Atatürk Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Işık, zor branşta birinci gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Sporcularımız hem olimpik yüzme havuzunda hem açık suda hem de dışarıda bisiklet sürerek antrenmanlarını yapıyor. Bu yıl meyvesini almaya başladık.

Bisiklet, koşu ve yüzme etabında Türkiye birincisi olduk. 180 sporcu arasında 4 sporcumuz da Türkiye birincisi oldu. Her sporcunun bitireceği bir branş değil. Çoğu sporcu yüzmeyi bitiriyor ama bisikleti ya da koşu etabını bitirmeden diskalifiye ediliyor. Mutluyuz” dedi.

Öğrenciler ise kısıtlı imkanlara rağmen Türkiye birincisi olduklarını vurgulayarak, imkanların arttırılması ile birlikte daha büyük başarılara imza atacaklarını söylediler.