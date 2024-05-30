Her yıl Haziran ayının ilk Pazar günü kutlanan “Dünya Kahvaltı Günü”nün bu yıl 5.’si düzenlenecek. 2 Haziran Pazar günü kutlanacak olan “Dünya Kahvaltı Günü” etkinliğine yoğun ilgi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Van Kalesi Eski Van evi önünde kurulan kahvaltı sofraları ile kutlanan gün, ülkemizin ve dünyanın çeşitli yerlerinde de kutlandı.

Dünya Kahvaltı Günü’nde Van kahvaltısı fotoğrafları çekilerek sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve bu özel günle birlikte Van gündeme getiriliyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan paylaşımda, “Kahvaltını hazırla, fotoğrafını veya videosunu çek, 2 Haziran Pazar günü #dünyakahvaltıgünü etiketiyle paylaş. Dünyanın en keyifli gününe sen de ortak ol.” ifadelerine yer verildi.

Dünya Kahvaltı Günü’nde birçok ilde ve ülkede hazırlanan Van kahvaltı sofraları fotoğraflanarak sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor. 2 Haziran günü sabahın erken saatlerinden itibaren yine kahvaltı fotoğrafları çekilerek #dünyakahvaltıgünü etiketiyle paylaşılacak.