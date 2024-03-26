Van’ın Muradiye, Çaldıran, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde yağışların devam ettiği, söz konusu yağışların; il genelinde güneyli yönlerden etkili olan kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra batıya dönerek etkisini azaltması ile birlikte merkezde de aralıklarla görüleceği belirtildi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Van ilinin Kuzey (Muradiye, Çaldıran) ve Güney (Bahçesaray, Çatak) ilçelerinde halihazırda devam eden kar yağışlarının, il genelinde güneyli yönlerden etkili olan kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra batıya dönerek etkisini azaltması ile birlikte, Van merkez ve çevrelerinde aralıklı kar yağışının görülmesi beklenmektedir” denildi.

Uyarılarda da bulunulan açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Kar yağışları sırasında yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi hadisesine bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, ısınma ve soğumalar ile birlikte eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi, ulaşımda akşama, yıldırım düşmesi, kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte kar erimeleri ve düşük rakımlarda şiddetli yağışlara bağlı olarak sel, şehir merkezlerinde düşük kotlarda su baskını, dere yataklarında taşkın, kaya düşmesi, toprak kayması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Wanhaber / Ramazan Çetin