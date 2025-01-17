Van'da 1650 okulda 290 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Edremit ilçesindeki Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene katılan Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Kaymamı Yücel Erdem ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, öğrencilere karnelerini verdi.

Sınıfları dolaşan, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Balcı, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

5. sınıf öğrencisi Menesa Özge ise "Ara tatilde ailemle vakit geçirmeyi istiyorum. Sonra ödevlerimi yapıp, kitap okuyacağım. Birinci dönem çok iyi geçti, güzel vakit geçirdik. Arkadaşlarımı özleyeceğim." diye konuştu.

Elif Buse Akarsu da tatilini ders çalışıp kitap okuyarak geçireceğini söyledi.