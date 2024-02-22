Vali Ozan Balcı, kütüphane açılışına katıldı. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından karşılanan Vali Balcı, kütüphaneyi inceleyerek sınıfları dolaştı.

Öğretmenlerle hasbihal eden ve taleplerini dinleyen Vali Balcı, kitap adına çok güzel işler yapıldığını belirterek; “330 okulumuzu yeni kütüphaneye kavuşturduk.

İlçelerimize 11 bebek-çocuk kütüphanesi kurduk. Edremit ilçemize yeni bir kütüphane açtık. İlimize yaklaşık 3 milyon 500 bin kitap kazandırdık. İlimizde yeni bir halk kütüphanesi ve çocuk kütüphanesinin temelini attık” dedi.

500 bin TÜBİTAK eseri ile en çok TÜBİTAK kitabına sahip ilin Van olduğunu belirten Vali Balcı; “400 bin kitapla ilçe kütüphanelerini zenginleştirdik. PTT aracılığıyla şimdiye kadar 180 bin kitabı öğrencilerimizin adresine ulaştırdık. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın kütüphanelerini zenginleştirdik.

Tematik liselerimize özel kitap aldık. 212 bin yabancı dil kitabını öğrencilerimize ulaştırdık. Okullarda bir saat kitap okuma etkenliği yapılıyor. Yıl boyunca 4 kez okuma yarışması yaparak en çok kitap okuyan çocuklarımızı ödüllendiriyoruz." şeklinde konuştu.