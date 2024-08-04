'Uyumsuz' (Divergent) serisi, Veronica Roth'un çok satan bilim kurgu romanlarına dayanıyor. Serinin ilk filmi 2014 yılında vizyona girdi ve başrollerinde Shailene Woodley, Theo James, Ansel Elgort gibi ünlü oyuncular yer alıyordu.

Film, gelecekteki bir distopik Chicago'da geçiyor ve insanları beş fraksiyona ayıran bir toplum düzeni anlatıyor. Hikayenin merkezindeki Beatrice 'Tris' Prior, fraksiyonlar sistemine uymayan 'uyumsuz' biri olarak karşımıza çıkıyor.

'Uyumsuz 1'in Türkçe dublajlı versiyonunu maalesef bulamadım ama filmin orijinal İngilizce versiyonunu çeşitli dijital platformlardan izleyebilirsiniz. Ayrıca serinin devam filmleri 'Uyumsuz 2: Yandaş' ve 'Uyumsuz 3: Bölünmüş' de yine İngilizce olarak mevcut.

Umarım bu bilgiler filmi takip etmenize yardımcı olmuştur. Eğer başka sorularınız olursa lütfen sormaktan çekinmeyin.