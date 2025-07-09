Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yerli kaynakların üretimi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bir yandan da enerjinin geleceğine yön verecek donanımlı gençler yetişmesine zemin hazırlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Petrolleri (TPAO) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün iş birliğinde gerçekleştirilen ve Ankara'da pilot olarak başlayan programın yeni döneminde üniversiteli gençler, Şırnak ve Batman'a giderek üretim süreçlerini yerinde görme fırsatını yakalayacak.

Program kapsamında, temmuz ila ekim ayları arasında 2 etap halinde toplam 13 teknik gezi düzenlenecek. Batman ve Şırnak'ta gerçekleştirilecek saha ziyaretlerinde gençler, üretim tesislerini yerinde gözlemleyecek ve işin uzmanlarından bilgi alacak. Her biri 2 gün sürecek gezilerde üniversiteli gençler, Türkiye Petrolleri'nin Batman'daki Raman ve Batı Raman petrol sahalarını, buralardaki ham petrol işleme ve depolama tesislerini, bakım, sondaj ve üretim atölyelerini gezecek ve bunun yanı sıra Şırnak'ın Gabar bölgesindeki üretim alanlarını ziyaret edecek" denildi.

‘18-25 YAŞ ARASI TÜM ÖĞRENCİLER BAŞVURABİLECEK’

Üniversitelerin lisans veya ön lisans programlarında öğrenim gören, 18-25 yaş aralığındaki tüm öğrencilerin, programa başvurabildiği belirtilerek, "Programa başvurabilmek için seyahat etmeye engel sağlık sorunu bulunmamak, adli sicil kaydı bulunmamak ve güncel tarihli öğrenci belgesine sahip olmak şartları aranıyor. 2 etap halinde düzenlenecek programın ilk etabına ilişkin başvurular, 14 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar, 18 Temmuz'da açıklanacak. Programın 2'nci etabına ilişkin başvurular ise 1-7 Eylül tarihleri arasında alınacak. Gezi süresi 2 gün, konaklama süresi 2 gece olarak planlanan programda, konaklamalar Batman'da gerçekleştirilecek. Katılımcıların yol, konaklama ve yemek giderleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak" ifadelerine yer verildi.