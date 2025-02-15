Kafadar, AA muhabirine, TikTok olarak herkesin çevrim içi ortamda kendisini güvende hissetmesinin hayal gücünün ve yaratıcı ifadenin anahtarı olduğuna inandıklarını söyledi.

Bu konuda yaptıkları yatırımlara dikkati çeken Kafadar, "TikTok, platformunu küresel topluluğu için güvenli, kapsayıcı ve özgün bir ortam haline getirmek ve yaratıcılığa ilham vermek için yatırım yapmaya devam ediyor." diye konuştu.

TikTok'un "Topluluk Kuralları"nın güvenliği, kapsayıcılığı ve özgünlüğü merkeze alan deneyim sunmak için oluşturulduğunu vurgulayan Kafadar, bunların platforma ilişkin bir dizi normu ve ortak davranış kurallarını içerdiğini dile getirdi.

Kafadar, bu kuralların tüm kullanıcılar ve içerikler için eşit ve sürekli olarak uygulandığını anlattı.

TikTok'u herkes için daha güvenli bir ortama dönüştürmek amacıyla platformda neye izin verilip verilmediği konusunda kullanıcılara yol gösterildiğine dikkati çeken Kafadar, şu değerlendirmede bulundu:

"TikTok'ta yapay zeka destekli sistemler ve ayrıca uzman ekiplerle içerik kontrolleri sağlanıyor ve 'Topluluk Kuralları' uygulanıyor. TikTok'un 'Topluluk Kuralları', platformdaki kullanıcı güvenliğini sağlamak ve pozitif deneyimi artırmak için var. Bu kurallar, platformdaki tüm içerikler ve içerik üreticileri için geçerli. Yeni riskleri ve zararları engellemek için kurallar sürekli olarak güncelleniyor. TikTok, bu alandaki yatırımlarını önceliklendirerek sürdürme kararlılığında. TikTok tarafından 2024 yılında Türkiye'de toplam 15,3 milyon video kaldırıldı. Bunların yüzde 92,24'ü hiç izlenmeden, yüzde 91,05'i ise 24 saat içinde silindi."

"Aile Eşlemesi, genç kullanıcıların dijital güvenliğini sağlıyor"

Kafadar, TikTok tarafından genç kullanıcıların dijital güvenliğini sağlamak için "Aile Eşlemesi (Family Pairing)" özelliğini Türkiye'de devreye aldıklarını belirterek, bu özellik sayesinde ebeveynlerin ekran süresi yönetimi, mesajlaşma ayarları, yaşa uygun içerik filtreleri gibi kontrolleri sağlayabildiklerini bildirdi.

Gençlere daha iyi deneyim sunabilmek için fiziksel görüntüyü değiştiren güzellik filtrelerinin 18 yaş altı kullanıcılar için erişime kapatıldığını vurgulayan Kafadar, "TikTok Topluluk Kuralları çerçevesinde 13 olarak belirlediği yaş sınırının ihlalini önlemek için tedbirler alıyor, güvenlik önlemlerini artırıyor, yapay zekayla yaş doğrulama sistemleri gibi ileri teknolojileri test ediyor, yanlış yaş beyanlarını tespit etmek için otomatik sistemler geliştiriyor. 2024'ün ilk yarısında dünya genelinde 41,8 milyon hesap 13 yaş altı olduğu şüphesiyle kapatıldı. 13-17 yaşındaki genç kullanıcılar için daha güvenli TikTok deneyimi yaratmak adına 'Aile Eşlemesi' özelliğinin kullanımı yaygınlaştırmak için çalışıyoruz."

Kafadar, Aile Eşlemesi özelliğiyle ebeveynlere kendi hesaplarını gençlerin hesaplarıyla bağlama imkanı sunduğunu, böylece ebeveynlerin ekran süresi sınırlarını belirlemek, gençlerin hesaplarını özelleştirmek ve videolara kimlerin yorum yapabileceğini kontrol etmek gibi çeşitli gizlilik ve güvenlik ayarlarını yönetebildiklerini söyledi.

TikTok'un, 13-17 yaşındaki gençler için güvenli ve yaşa uygun deneyimi teşvik etmek amacıyla tasarlanan araçlar ve politikalar geliştirmeye devam ettiğini vurgulayan Kafadar, "Örneğin, bu yaş grubu gençler TikTok'ta, doğrudan mesajlaşma, hesap görünürlüğü, video indirme ve yorum yapma gibi özelliklerden belli sınırlamalar çerçevesinde faydalanabiliyor." diye konuştu.

"Çocuklarının belirli kelimeleri görmesi engellenebiliyor"

Kafadar, TikTok'un genç kullanıcılarını ekran başında uzun süre kalmamaları konusunda bilinçlendirmek amacıyla uygulama içinde kısa videolarla ara verme önerileri de sunduğunu dile getirerek, "Kelime Filtreleme" özelliği sayesinde ebeveynlerin, çocuklarının belirli kelimeleri içeren yorumları görmesini engelleyebildiğini ifade etti.

TikTok'un, yapay zeka destekli içerik moderasyonuyla olumsuz veya zararlı içerikleri tespit edip kaldırarak platformdaki güvenliği artırmaya devam ettiğini belirten Kafadar, "Platform, 13-17 yaşındaki kullanıcılara daha güvenli dijital deneyim sunmak amacıyla bu kullanıcıların günlük ekran süresini 60 dakikayla sınırlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kafadar, gelişmiş denetim teknolojilerinin, zararlı içerikleri henüz yayılmadan, hatta yayınlanmadan belirleyerek, kaldırmaya olanak sağladığına dikkati çekerek, dijital güvenliği en üst seviyeye taşımak için bu alandaki yatırımlara kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.