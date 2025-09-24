Uraloğlu, kongreye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Filistin'in UPU çalışmalarına daha etkin katılımını destekleyen teklifin kongrede kabul edildiğini bildiren Uraloğlu, "Türkiye'nin güçlü desteğiyle kabul edilen bu kararla birlikte Filistin, gözlemci ülke statüsünü korumakla birlikte UPU bünyesinde fiilen daha geniş temsil ve katılım imkanlarına kavuştu." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, UPU Genel Merkezi'nde artık Filistin bayrağının da diğer ülke bayrakları arasında yer alacağını, ülkenin isminin diğer devletlerle alfabetik sırada anons edileceğini kaydetti.

Filistin'in konuşmacı listelerinde yer alacağını, gündem önerisi sunabileceğini, gündem dışı söz alabileceğini ve teklifler hakkında görüş bildirebileceğini de vurgulayan Uraloğlu, Filistin'in 2012'de Bileşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda "üye olmayan gözlemci devlet" olarak tanınmasının ardından, UPU çatısı altında elde ettiği bu kazanımın uluslararası temsil açısından önemine dikkati çekti.

Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kazanım ile Filistin'in sesi uluslararası alanda daha fazla duyulacak. Teklife göre Filistin, UPU konseylerine üye olma ve oy kullanma hakkına henüz sahip olmasa da karar alma süreçlerinde fikir beyan edebilecek, grup adına söz alabilecek ve sahada yürütülen teknik çalışmalara doğrudan katkı sunabilecek."