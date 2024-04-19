Turizm Haftası Etkinliklerle Kutlandı

16-18 Nisan tarihleri arasında devam eden kutlamalarda Turizm Fakültesi akademisyenleri ve öğrenciler panellerle, kermeslerle, fidan dikimi ve bisiklet turu ile turizm haftasını kutladı.

Turizm şenliğinin ilk gününde Van Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla Van YYÜ akademisyenleri tarafından “Van’da Yapılan Arkeolojik Kazıların İl Turizmine Olan Katkıları” temalı panel düzenlendi.

Van Müzesi’nde gerçekleştirilen ve Doç. Dr. Emine Cihangir moderatörlüğündeki panelde, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsen Baş Terzioğlu “Geleceğe Miras Projesi Kapsamında Eski Van Şehri’nde Planlanan Çalışmalar”, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu “Çavuştepe ve Zernaki Tepe Kazılarının Van Turizmine Katkısı” ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Çalış “Gevaş Selçuklu Mezarlığı Kazı ve Restorasyonunun Van Turizmine Katkısı” başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

Van YYÜ Turizm Fakültesi bahçesinde gerçekleşen ikinci günkü etkinlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, bacasız sanayi olan turizmin önemine değinerek öğrencilere seslendi. Turizmin sadece yerel ve ulusal ekonominin canlanmasına katkı sunan ekonomik bir faaliyet olmadığını ifade eden Rektör Yardımcısı Baydaş, turizmin aynı zamanda kültürel bir etkileşim fırsatı yarattığını belirtti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak Van’ın sahip olduğu turizm potansiyelinin de farkında olduklarını vurgulayan Rektör Yardımcısı Baydaş, “Bu potansiyeli en güzel şekilde değerlendirmek için bacasız sanayi olarak bilinen turizmin birçok sektörü etkilediğinin farkında olarak tüm kent paydaşlarımızla koordineli şekilde çalışmakta ve Van şehrini bir turizm kenti haline getirme çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bilindiği üzere Van köklü geçmişi, sahip olduğu doğal değerleri ve derin kültürel mirasıyla, kedisiyle, gölüyle tam bir turizm kenti konumundadır. Biz, üniversite olarak kendi değerlerine sahip çıkan ve bu değerleri ulusal, uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil ve tanıtma görevlerinin bilinciyle hareket etmekteyiz. Bu kapsamda, akademisyenlerimizle birlikte çeşitli çalışmalar yaptık ve hâlihazırda yapmaya devam etmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Yaptıkları çalışmalar ışığında turizm haftasını bölgemizdeki doğal, kültürel ve tarihi değerleri topluma ve dünyaya tanıtmak, bu değerleri vurgulamak ve turizmin ülkemize sağladığı yararları tartışmak için bir fırsat olarak gördüklerini belirten Baydaş, daha güçlü, daha nitelikli ve sürdürülebilir bir turizm için birlikte samimiyetle çalışmaya devam mesajı vererek, herkese teşekkür etti.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsen Baş Terzioğlu ise herkesin Turizm Haftası’nı kutlayarak turizmin önemine değindi. Terzioğlu, turizmin ilgililerine dair bir bilinç ve farkındalık oluşturmak, bunun yanı sıra kentin turistik değerlerini tanıtmak ve öne çıkarmak için Turizm Haftasını bir şenlik hâline dönüştürdüklerini ifade etti. Bu şenlik kapsamında çeşitli etkinlikler hazırladıklarını belirten Dekan Terzioğlu, bu etkinliğin ilerleyen yıllarda da çok daha genişleyerek, zenginleşerek ve çeşitlenerek üniversitenin geleneksel bir etkinliği olması arzusunda olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş ve akademisyenler, Turizm Fakültesi öğrencilerinin ürünlerini sergiledikleri kermesi dolaşarak onlarla sohbet etti. Çeşitli sanat atölyelerinin de gerçekleştiği etkinlikte öğrenciler, müzik eşliğinde halaylarla Turizm Şenliğinin tadını çıkardı.

Turizm Şenliği, Turizm Fakültesi akademisyenleri ve öğrencilerin fidan dikim etkinliği sonrasında kampüste bisiklet turu ile sonlandırıldı.