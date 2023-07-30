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Doğa turizmiyle tatilini TATUTA turizmi çerçevesinde çiftlikte çalışarak geçirmek isteyenler, köy hayatını öğrenmek isteyen yabancı öğrenci ve yerli turistler, Kemaliye ilçesinde Latif Yalçıneri'in çiftliğine misafir oluyor. Çiftlikte arazi işleriyle uğraşan, koyun besleyen turistler, tatillerini çiftlikte çalışarak geçiriyor.

Erzincan'a 164 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinde Buğday Derneği tarafından uygulamaya konulan Tarım, Turizm ve Takas (TATUTA) projesi ile ilçe sakini Latif Yalçıner'in çiftliğine gelen turistler, tatillerini çiftçilik yaparak geçiriyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden yabancı turistin geldiği organik ürün çiftliğinde yabancı ve Türk misafirler bulunuyor. Sabah erken saatlerde uyanan misafirler, bahçeden domates, salatalık ve biber topluyor, hayvanları besledikten sonra dut hasadına katılıyor. Gün boyunca bahçelerde çalışan turistler kalan boş vakitlerinde ise ev işlerinde çiftlik sahibine de yardımcı oluyor.

Ev halkı ile aynı ortamda yaşayan turistler çalışmaları karşılığında ise yemek ve konaklama hizmeti alıyorlar.

Buğday Derneği'nin yürüttüğü, TATUTA projesini yıllardır çiftliklerinde uygulayan Zeynep Yalçıner, şimdiye kadar dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda turiste ev sahipliği yaptığını söyledi. Yalçıner, "Ziyaretçilerimiz, bahçelerde belirlediğimiz kriterlerde çalışıyorlar. Çalışmaları karşılığında yemek ve konaklama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu proje ile Kemaliye ilçesinin turizm potansiyeli dünyaya tanıtılıyor. Kent hayatından, büyük şehirlerin stresinden bıkan insanlar böyle yerler arıyorlar. Buraya geldiklerinde ise bahçede çalışmak, dut toplamak, sebze ve meyveyi dalından koparıp yemek çok hoşlarına gidiyor. Bu projeyle kırsalda azalan yaşam tekrar canlanıyor. İnsanlar, sağlık, ulaşım gibi nedenlerle büyük şehirleri tercih ediyorlar. Bu nedenle kırsaldaki iş gücü de azalmaktadır. Bu sayede kırsaldaki bağ ve bahçelerin üretimi artıyor. Verimliliği artıyor. Buradaki yaşayan insanlara destek oluyor" açıklamasında bulundu. İHA