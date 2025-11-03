Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK verileri açıkladı! Yıllık enflasyon yüzde 32,87 oldu

Piyasalar ne bekliyordu?

Ekonomistlerin genel beklentisi, aylık enflasyonun yüzde 2,5'in üzerinde gerçekleşeceği yönünde.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise ekim tahmini yüzde 2,34 olarak revize edildi; bu rakam bir önceki ankette yüzde 2,05 seviyesindeydi.

Artışta gıda fiyatlarındaki mevsimsel yükseliş, enerji maliyetleri ve döviz kurlarındaki dalgalanma etkili oluyor.

Yıllık enflasyonun ise yüzde 35 bandına yaklaşması bekleniyor.

Her şeyi etkiliyor

Öte yandan bugün enflasyon verileriyle birlikte Yeniden Değerleme Oranı da belli olacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da yurtiçi fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması kadar artırılacak.

Enflasyon rakamları Merkez Bankası'nın (TCMB) politikası için de pusula niteliğinde. TCMB son toplantısında 1 puanlık faiz indirimine gitse de enflasyonla mücadeleye ilişkin sıkı duruş mesajlarını korumuştu. 7 Kasım Cuma günü, yılın 4'üncü enflasyon raporu açıklanacak.