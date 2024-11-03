Ticaret Bakanlığı'ndan Önemli Açıklamalar

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu alışveriş etkinlikleri, alışveriş tutkunlarına cazip fırsatlar sunarken, aynı zamanda dolandırıcılık ve yanıltıcı reklamların artış göstermesi gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Bakanlık, bu durumun önüne geçmek için tüketicilerin dikkat etmesi gereken hususları vurguladı.

Alışverişte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin online alışveriş yaparken dikkat etmeleri gereken temel noktaları açıkladı. Özellikle indirimlerin gerçek olup olmadığını kontrol etmek, satıcıların güvenilirliğini araştırmak ve ödeme yöntemlerinin güvenliğine dikkat etmek büyük önem taşıyor. Ayrıca, alışveriş yapılan sitelerin SSL sertifikası gibi güvenlik önlemlerine sahip olup olmadığını sorgulamak ve sosyal medya üzerinden gelen reklamlara temkinli yaklaşmak gerektiği vurgulandı.

İhlaller ve Çözüm Yolları

Bakanlık, yanıltıcı indirim reklamlarıyla ilgili olarak idari yaptırımlar uygulandığını belirtti. Tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için şikayetlerini Ticaret Bakanlığı'nın Reklam Kurulu'na veya Tüketici Hakem Heyetleri'ne iletmeleri gerektiği ifade edildi. 2023 yılı itibarıyla e-ticaret hacminin önemli bir bölümünün Kasım ayında gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda, bu dönemdeki alışverişlerin dikkatle takip edilmesi gerektiği açıkça ortaya kondu.