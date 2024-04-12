Her hafta TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’den farklı maçları TFF YouTube kanalında canlı olarak yayınlayan TFF, bu hafta da canlı olarak yayınlanacak maçları açıkladı.

Bir süre önce başlattığı bir uygulama ile TFF 2. ve TFF 3. Ligden çeşitli maçları resmi YouTube kanalından canlı olarak ekranlara taşıyan TFF, bu hafta da 10 maçı canlı olarak futbolseverlere ulaştıracak.

TFF 2. LİG’DEN CANLI OLARAK YAYINLANACAK MAÇLAR

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bu hafta Pazar günü oynanacak olan 1461 Trabzon FK - Bucaspor 1928 ve TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynanacak olan GMG Kastamonuspor - Amed Sportif Faaliyetler maçları TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

TFF 3. LİGDEN CANLI OLARAK YAYINLANACAK MAÇLAR

Bu hafta TFF 3. Lig 1. Grup’tan Mardin 1969 Spor - Kepez Spor Futbol A.Ş., Artvin Hopaspor - Karabük İdmanyurdu Spor, TFF 3. Lig 2. Grup’tan Sapanca Gençlikspor - Silifke Belediye Spor, Pazarspor – Turgutluspor, Efeler 09 Spor Futbol Kulübü - Anadolu Üniversitesi, TFF 3. Lig 3. Grup’tan Fatsa Belediyespor – Silivrispor, TFF 3. Lig 4. Grup’tan ise 23 Elazığ Futbol Kulübü - Sultanbeyli Belediye Spor ve Armoni Alanya Kestelspor - Orduspor 1967 A.Ş. maçları TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.