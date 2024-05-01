TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig ve 1. Lig Yayın İhalesi'nin ciddi gelir getirecek şekilde tamamlandığı belirtilerek, "Harcama limitleri ve yabancı kuralı gibi düzenlemeler, kulüp menfaatleri doğrultusunda yeniden belirlenmiştir.

Mevcut durumda Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yanı sıra kurulların da görev sürelerinin bitmesine üç yıl kala, 18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurul öncesinde yeni sezonla ilgili tüm hazırlıklar mevcut işleyişi aksatmayacak şekilde, eksiksiz hayata geçirilmiştir.

Buna rağmen, tarihinde ilk kez eleme grubunu lider tamamlayarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan A Milli Takımımızın turnuva öncesi hazırlıklarını aksatma ihtimalini bile hiçe sayan bazı kulüp yöneticilerinin, tam da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlayacağı tarihlerde seçimli genel kurul yapma yönündeki ısrarlı çabalarını hayretle izliyoruz." denildi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 14 Temmuz'da sona ereceğinden bahsedilen açıklamada, "Gönül verdiği renkler ne kadar farklı olsa da geçmişte ay-yıldızlı forma söz konusu olduğunda ortak bir paydada buluşmayı görev bilen bir anlayışın aksine, kamuoyunca malum bazı isimlerin kişisel hırs ve menfaatlerini milli menfaatlerin bile üstünde tuttuğuna ibretle şahit oluyoruz. Seçimli genel kurulun 18 Temmuz'da yapılması kararı, milli takımın yoğun maç takvimi göz önünde bulundurularak alınmıştır. Büyük bir milletin tek yürek olacağı bu tarihlerde kişisel çıkarları uğruna TFF kongresi yapılmasını talep etmek abesle iştigalden daha fazlası değildir." ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak birincil önceliğimiz her koşulda ay-yıldızlı formadır." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"85 milyonun gururla izleyeceği milli takımımızı, Almanya'da yalnız bırakmak pahasına, oyuncularımızın ve teknik heyetimizin moral değerlerini aşağıya çekecek her türlü çabanın önüne geçmek, başlıca sorumluluğumuzdur. TFF yönetimi olarak tüm mesaimizi ve enerjimizi A Milli Futbol Takımı'nın başarısı için harcayacak ve bazı kulüplerimizin yöneticilerinin düştüğü hatalara düşmeyeceğiz.

Almanya'da çalınacak ilk düdükten itibaren oyuncularımızın yanında olmak yerine, seçimi Avrupa Futbol Şampiyonası ile eş zamanlı yapma ısrarı, en hafif tabirle bu ülkenin değerlerine uzak düşmektir. Milli değerlerimizden uzak bu beyhude çabayı yüce Türk milletinin takdirine bırakıyoruz."

"Gayemiz, TFF'de adil ve rekabetçi bir seçim ortamı oluşturmaktır"

Adil, şeffaf ve demokratik bir seçim ortamının tesis edilmesi için başkan adaylarına zaman verilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Aceleye getirilmiş bir seçim ortamı altında yarışacak adayların Türk futbolunun menfaatlerini temsil edebilme çabaları sekteye uğrayacaktır. Gayemiz, TFF'de adil ve rekabetçi bir seçim ortamı oluşturmaktır. Seçim sürecini oldubittiye getirmeye çalışan az sayıda kulüp yöneticisinin bu tutumu tüm kulüplerimizi endişeye sevk etmiş ve bu yaklaşım Türk futbolunu iyiye götürme çabasından çok kaosla beslenenlerin başarısızlıklarını Türk futboluna sıçratma çabası olarak görülmüştür.

Görev süremizin 3 yıl daha devam ettiği bir ortamda bile seçim kararı alarak görev süremizi seçimle sınırlamamızın yegane sebebi; Türk futbol ailesinin uzun vadeli çıkarlarını bizden daha doğru şekilde temsil edeceğine inanan adaylara bu iradelerini gösterebilme imkanını sağlamaktır.

Açıkça ifade etmek isteriz ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu, 18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurul öncesinde TFF Genel Kurul üyelerinin büyük bir çoğunluğunun takdirini ve teveccühünü kazanmıştır. Bu süreçte diyalog yolunu sürekli açık tutan, 18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurulun Avrupa Şampiyonası sırasında yapılması için ısrarla çalışanlara imza vermeyen, bize teveccüh gösteren büyük Türk futbol ailesine teşekkür ederiz.

Adalet değil ayrıcalık bekleyen azınlığın değil, Türk futbol ailesinin takdirini önceleyen ve görev süresinin tamamlanmasına 3 yıl varken seçimli kongre kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu, çalışmalarına ara vermeden devam edecektir."

"Türkiye Futbol Federasyonuna Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında ısrarla acele seçim yaptırmaya çalışılmasının hedefinin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu olmadığını düşünüyoruz. Tüm Türkiye'nin A Milli Futbol Takımımız ile birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası'na konsantre olacağı bir dönemde ısrarla acele seçim yapılmasını isteyen azınlığın asıl hedefi ve amacı nedir?" denilen açıklama, şöyle devam etti:

"Seçimli genel kurulda oy hakkı olan 324 delegeye sahip ve özerk bir kurum olan Türkiye Futbol Federasyonunda, statü gereği olağanüstü kongre çağrısı yapılabilmesi için toplam delege sayısının yüzde 40'ına karşılık gelen 130 delegenin noter onaylı, resmi imzayla TFF'ye çağrı yapması gerekmektedir. Bu durumda olağanüstü kongre kararı alma yetkisi TFF Yönetim Kurulu'ndadır. TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü kongre kararı alması durumunda karardan 30 gün sonra olağanüstü kongre toplanır.

Toplanan kongrede seçim kararı alınması için delege sayısının yüzde 50'sinin 1 fazlası olan 163 delegenin onayı gerekir. 163 delege, seçimli olağanüstü genel kurul yapılması teklifini onaylarsa bu durumda özerk TFF statüsü gereği ancak 30 gün sonra bu kez seçimli olağanüstü genel kurul toplanmasına karar verilebilir. Özetle 1 ayı aşkın bir süredir olağanüstü kongre kararı için yeterli imzayı toplayamamış azınlığın yeterli imzaları toplayabilmesi durumunda dahi seçimli olağanüstü genel kurul için 60 gün süre geçmesi gerekir."

Futbol camiasındaki diyalog ve iş birliği ortamına zarar vermeye çalışanların girişimlerinin sonuçsuz kalacağı da aktarılarak, "Kongre için ilan edilen tarihin öne çekilmesi için TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine, yakınlarına, TFF Genel Kurul üyelerine, kulüplerin sponsorlarına tehdit mesajları gönderen, toplumsal huzura zarar verecek kavgacı bir tavır takınan bu azınlığın, çoğunluk üzerinde tahakküm kurma çabalarına asla izin verilmeyecektir.

Günü değil geleceği kazanmak için çalışmalarını sürdüren, 2032'de ev sahipliği yapma hakkı kazandığımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olacak milli takımın temellerini atan TFF Yönetim Kurulu olarak, 18 Temmuz 2024 tarihine kadar görevimizin başında olduğumuzu bir kez daha Türk futbol kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.