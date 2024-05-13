Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yarın açıklayacağı tasarruf ve verimlilik paketinin detayları netleşiyor. Paket, kamu yöneticilerinin uyması gereken kuralları içeriyor ve harcamaların detaylı bir şekilde incelenerek tasarruf edilecek alanlar belirleniyor. Ayrıca, tasarruf kurallarına uymayan kamu yöneticilerine yaptırım uygulanacak.

Bakan Şimşek, katıldığı bir etkinlikte, "Önümüzdeki dönemde kamu maliyesine ilişkin birçok konuda adım atacağız. Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız" dedi.

Tasarruf Edilecek Alanlar Belirlendi

Yapılan açıklamalardan sonra gözler, yarın duyurulacak tasarruf ve verimlilik paketine çevrildi. Yeni pakette, sadece tasarruf tedbirleri değil, aynı zamanda kamu kurumlarının harcamalarının nasıl daha verimli hale getirileceğine yönelik tedbirler de yer alacak. Kamudaki tüm harcamalar detaylı bir şekilde incelenerek, tasarruf edilecek alanlar net bir şekilde belirlendi.

Harcamalarla İlgili Raporlama ve Takip Sistemi

Tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığını belirlemek için bir takip sistemi de kurulacak. Kamu yöneticileri, belirli aralıklarla harcamaları ve tasarruf kalemlerini raporlayacak ve bu raporlar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına sunulacak. Bu takip sistemi sayesinde, kimin ne kadar tasarruf ettiği ve kurallara uymadığı net bir şekilde tespit edilebilecek.

Disiplin Soruşturması ve Yaptırımlar

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, tasarruf kurallarına uymayan kamu yöneticilerine disiplin soruşturması veya görevi ihmal suçuna benzer yaptırımlar uygulanacak. Bu yaptırımların idari nitelikte olacağı belirtiliyor.