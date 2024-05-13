Özgür Soy, Metro İstanbul'un Genel Müdürü olarak görev yapan önemli bir isimdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma İştirakleri Grup Başkanı ve Metro İstanbul CEO'su olarak görev yapmaktadır. Ulaşım sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimiyle bilinen Soy, limanlar, lojistik ve toplu taşımacılık alanlarında önemli bir etkiye sahiptir.

Özgür Soy, Metro İstanbul'un başarılı bir şekilde yönetilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Metro, tramvay ve teleferik gibi ulaşım sistemlerinin koordinasyonunu sağlayarak İstanbul'un ulaşım altyapısını geliştirme amacıyla çalışmaktadır. Yenilikçi çözümler sunarak şehirdeki ulaşımı daha verimli hale getirme hedefini benimsemektedir.

Daha önce Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin CEO'luk görevini üstlenen Özgür Soy, liman hizmetleri ve lojistik alanında stratejik yönetim ve operasyonel mükemmellikle tanınmaktadır. Aynı zamanda uluslararası düzeyde önemli kuruluşlarda üst düzey yönetim pozisyonlarında bulunmuş ve sektörde geniş bir ağa sahip olmuştur.

Özgür Soy, birleşme ve satın alma süreçleri ile M&A sonrası yönetim alanında da başarılı bir geçmişe sahiptir. Kendisini kentin ulaşım sektöründeki dönüşümün öncüsü olarak gören Soy, gelecekte de sektördeki etkisini sürdürmeye odaklanmaktadır. İstanbul'un ulaşım sistemlerinin yönetimi ve geliştirilmesi konusundaki liderliğiyle tanınan Özgür Soy, sektördeki tecrübesi ve vizyonuyla dikkat çekmektedir.