Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti.

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Bahçesaray-Hizan yoluna çığ düştü
22 Aralık 2023 tarihinde Van-Bahçesaray karayoluna çığ düşmesi sonucu yol yaklaşık 2 aydır ulaşıma kapalı. Yolun kapalı olmasından dolayı Bahçesaray halkı 250 kilometre mesafesi olan Bitlis'in Hizan ilçesi güzergahını kullanarak Van'a gidip geliyor.

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Dün akşamdan buyana etkili olan kar yağışı ile birlikte Bahçesaray-Hizan yoluna çığ düştü. Çığ anı bölgede kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçildi. Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını devam ettiriyor.

Kaynak: iha