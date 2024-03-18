Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti.

Bahçesaray-Hizan yoluna çığ düştü

22 Aralık 2023 tarihinde Van-Bahçesaray karayoluna çığ düşmesi sonucu yol yaklaşık 2 aydır ulaşıma kapalı. Yolun kapalı olmasından dolayı Bahçesaray halkı 250 kilometre mesafesi olan Bitlis'in Hizan ilçesi güzergahını kullanarak Van'a gidip geliyor.

Dün akşamdan buyana etkili olan kar yağışı ile birlikte Bahçesaray-Hizan yoluna çığ düştü. Çığ anı bölgede kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçildi. Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını devam ettiriyor.