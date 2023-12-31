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TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve DOĞUSİFED Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Suat Çiftçi, 2024 yılına dair öngörü, beklenti ve çözüm önerilerini paylaştı.

İş dünyasının rekabetçiliğini korumak için büyük uğraş verdiklerini belirterek, “Ekonomi yönetiminin, yapısal reformlarla güçlendirilmiş enflasyonla mücadele yaklaşımını önemsiyor, 2024’ün reform yılı olmasını bekliyoruz” dedi.

Çatısı altındaki 30 federasyon ve 356 dernek üzerinden 60 bini aşkın şirketi temsil eden Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve DOĞUSİFED Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Suat Çiftçi, 2023 yılında yoğun olarak çalıştıklarını söyleyen Çiftçi, “Cumhuriyetimizin 100. yılına önceki seneden devraldığımız ‘üretim maliyetleri ve tedarik’, ‘yüksek enflasyon ve satın alma gücü’, ‘savaşın ihracat pazarlarına etkisi’ ile ‘finansmana erişim ve kur artışı’ gibi dört temel sorunla başladık. Bu sorunlar içinde en fazla öne çıkan, yalnızca KOBİ’lerimizin ve iş dünyamızın değil aynı zamanda ülkemizin de en önemli gündemi ve önceliği olan enflasyondur” dedi.

Ülke olarak 2023 yılında zor zamanlar geçirdik. Birlikte mücadele ettik, yaralarımızı birlikte sardık…

2024 yılının,

Ortak aklın önemsendiği,

Uzlaşı kültürünün benimsendiği ve Evrensel değerlerin baz alındığı bir yıl olsun. Hassaten ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına vesile olmasını temennisi ile, 2019’dan bu yana süre gelen olumsuzlukların artık 2024’te geri kalması temennisiyle, yeni yılda, Sağlıklı ve Mutlu yıllarınız olsun.

Suat Çiftçi

TÜRKONFED Y.K. Üyesi ve

DOĞUSİFED YİK Başkanı