Fenerbahçe Sivasspor maçına hangi 11'le çıkacak?
Fenerbahçe’nin Los Angeles FC’den kadrosuna kattığı Uruguaylı oyuncu Diego Rossi, Sivasspor karşılaşmasında 11'deki yerini aldı.
SPOR 12.09.2021, 17:33
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