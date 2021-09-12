Fenerbahçe Sivasspor maçına hangi 11'le çıkacak?

Fenerbahçe’nin Los Angeles FC’den kadrosuna kattığı Uruguaylı oyuncu Diego Rossi, Sivasspor karşılaşmasında 11'deki yerini aldı.

SPOR 12.09.2021, 17:33
Fenerbahçe Sivasspor maçına hangi 11'le çıkacak?

Fenerbahçe’nin ABD Major League ekiplerinden Los Angeles FC’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, ilk maçında 11’de sahaya çıktı. Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor’u konuk eden sarı-lacivertli ekipte, Teknik Direktör Vitor Pereira, antrenmanlardaki performansı sonrasında 23 yaşındaki hücum oyuncusuna ilk 11’de formayı teslim etti. Isınmak için sahaya çıkan Diego Rossi, tribünlerden alkış aldı. ABD Major League’de 101 maça çıkan Uruguaylı futbolcu, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 43 kez havalandırırken, 17 kez de asist yaptı.

#sivasspor #FENERBAHÇE
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