Adıyaman, Hekimoğlu Trabzon Maçı Canlı

2. Lig Kırmızı Grup'ta maç heyecanı sürüyor. Ligin iddialı takımlarından Hekimoğlu Trabzon, deplasmanda Adıyaman FK ile karşılaşıyor. Bugün saat 13:00'da Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı Eren Özyemişçioğlu yönetecek.

7 Puanla 4. sırada bulunan Hekimoğlu Trabzon, ligde puanı bulunmayan ve 18. sırada bulunan Adıyamanspor'a konuk oluyor. Hekimoğlu Trabzon maçtan 3 puan alarak puanını 10'a çıkarmayı, Adıyaman FK ise şeytanın bacağını kırarak ligdeki ilk galibiyetini almayı istiyor. 3 maçta 9 gol kaydeden Hekimoğlu Trabzon, 3 maçta 2 gol kaydeden ama galibiyeti bulunmayan Adıyaman ile karşılaşıyor.

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