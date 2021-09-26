Adıyaman, Hekimoğlu Trabzon Maçı Canlı
2. Lig Kırmızı Grup'ta maç heyecanı sürüyor. Ligin iddialı takımlarından Hekimoğlu Trabzon, deplasmanda Adıyaman FK ile karşılaşıyor. Bugün saat 13:00'da Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı Eren Özyemişçioğlu yönetecek. Adıyamanspor, Hekimoğlu Trabzon maçı canlı yayın, Adıyamanspor, Hekimoğlu Trabzon maçı canlı izle.
2. Lig Kırmızı Grup'ta maç heyecanı sürüyor. Ligin iddialı takımlarından Hekimoğlu Trabzon, deplasmanda Adıyaman FK ile karşılaşıyor. Bugün saat 13:00'da Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı Eren Özyemişçioğlu yönetecek.
7 Puanla 4. sırada bulunan Hekimoğlu Trabzon, ligde puanı bulunmayan ve 18. sırada bulunan Adıyamanspor'a konuk oluyor. Hekimoğlu Trabzon maçtan 3 puan alarak puanını 10'a çıkarmayı, Adıyaman FK ise şeytanın bacağını kırarak ligdeki ilk galibiyetini almayı istiyor. 3 maçta 9 gol kaydeden Hekimoğlu Trabzon, 3 maçta 2 gol kaydeden ama galibiyeti bulunmayan Adıyaman ile karşılaşıyor.
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25 Eylül 2021 ATV, Kanal D, Show TV, FOX TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı! 25 Eylül TV’de bugün ne var? Bugün hangi diziler var? TV'de bugün hangi diziler var?
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Hekimoğlu Trabzon
|4
|10
|2. Sivas Belediyespor
|3
|9
|3. Bodrumspor
|3
|9
|4. Ankaraspor
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Çorum FK
|4
|6
|9. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Turgutluspor
|4
|1
|16. Diyarbekirspor
|3
|1
|17. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|18. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|19. Adıyaman FK
|4
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|7
|15
|2. Beşiktaş
|7
|14
|3. Trabzonspor
|6
|14
|4. Hatayspor
|6
|13
|5. Fenerbahçe
|6
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Sivasspor
|7
|9
|11. Adana Demirspor
|7
|9
|12. Galatasaray
|6
|8
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Malatyaspor
|7
|6
|16. Göztepe
|6
|5
|17. Kasımpaşa
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Erzurumspor
|7
|15
|3. Ankaragücü
|6
|12
|4. Eyüpspor
|6
|12
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Kocaelispor
|6
|10
|8. Manisa FK
|7
|9
|9. Gençlerbirliği
|7
|8
|10. Boluspor
|6
|7
|11. Samsunspor
|5
|7
|12. Altınordu
|7
|7
|13. Menemenspor
|6
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Balıkesirspor
|5
|6
|16. Denizlispor
|6
|6
|17. Bursaspor
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|5
|12
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Tottenham
|5
|9
|11. Watford
|6
|7
|12. Leicester City
|6
|7
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0