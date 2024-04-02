Van’da DEM Partililerin protestosuna polis müdahalesi. Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınması ve Van İl Seçim Kurulu’nun mazbatayı seçimlerde 2’nci olan AK Parti Adayı Abdulahat Arvas’a vermesi üzerine yapılan protestoya polis müdahale etti.

Kaynak: DHA