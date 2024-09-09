Sınıf Defteri: Temel Bilgiler ve Önemi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği yönetmelikler doğrultusunda, ders yılı başlamadan önce yapılacak ders ünitelerinin yıllık planlaması, sınıf defterinin şekil almasını yönlendirir.

Sınıf Defteri Doldururken Bilinmesi Gereken Temel Kurallar

Sınıf defteri doldurulurken, tüm yazılar eğik ve bitişik olarak yazılmalı, yanlışlıklar tek çizgi ile düzeltilmeli ve düzeltme yapan öğretmenin imzası ile paraflanmalıdır; defterin resmi evrak niteliği taşıdığından sadece mavi tükenmez kalemle yazılmalı ve tüm sayfalar idare mühürü ile mühürlenmelidir, sayfa eksiği olan defterler değiştirilmelidir.

Sınıf Defterindeki Bölümler ve Doldurma Şekli

Sınıf defterinin iç kısmında, ders başlıkları, ders kazanım notları, tarih, yoklama fişi, mühür ve imza bölümleri yer alır; bu bölümler, yönetmeliklere uygun olarak mavi tükenmez kalemle doldurulmalı, kazanım notları gerekirse kırmızı kalemle belirtilmeli ve tüm bilgiler okunaklı şekilde yazılmalıdır.

Yoklama Fişi Nasıl Doldurulur?

Yoklama fişi, ders başlamadan önce alınarak, derse katılmayan öğrencilerin numaraları belirtilmeli ve eksik öğrenci sayısı yazılmalıdır; yoklama fişinin alt kısmı, yoklamayı alan öğretmen tarafından imzalanmalı ve eksik öğrenciler ile ilgili detaylı takip yapılmalıdır.

Resmi Tatillerde Sınıf Defteri Doldurma Yöntemleri

Resmi tatiller, ara dönem tatilleri ve bayram tatillerinde sınıf defterine tatil bilgileri yazılmalı, yıllık ders planında oluşabilecek değişiklikler ve öğretmen raporları da belirtilmelidir; tatil dönemlerinde ders akışı ve kazanımlar güncellenmeli ve tatil sebepleri açıklamalı olarak deftere işlenmelidir.