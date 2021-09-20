Teşkilat dizisi hangi gün? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezon da ekranlara bomba gibi düşen Teşkilat dizisi kısa süre içinde milyonların en sevilen dizisi haline geldi. Yeni sezonda hangi kanalda, hangi günde ve saat kaçta ekranlara gelecek?

14 bölümle ekranlara çıkan Teşkilat dizisi her bölümüyle reytinglerde aşırı çok sonuçlar almaya başladı. Bu sezon Teşkilat dizisinin barı kadro değişikleri oldu.

Dizinin yapımcısı Timur Savcı ve Burak Sağyaşar ikilisi üstleniyor. Ankarada çekimleri başlayan dizi 7Mart tarihinden bu yana 14 bölümüyle dizisin 1. sezonunu sona erdirdiler ve 2. sezon ekranlarına gelmeye hazırlanıyor.

Hangi Kanalda ve saat kaçta izleyiciler karşısına çıkacak?

TRT 1 ekranlarında Pazar akşamları saat 20:00 izleyiciler karşısına çıkacak. Her bölümü milyonları ekranlara kilitlemeyi başarak Teşkilat dizisi yeni sezonda kadro değişikleriyle birlikte izleyiciler karşısına çıkıyor.