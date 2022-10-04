Selma dizisinin konusu nedir?

Ekranların yeni dizisinin fragmanı yayınlandı. Selma dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte dizi detayları..

SELMA DİZİSİ

SELMA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Fragmanı yayınlanan dizinin çok yakında başlayacağı tahmin ediliyor. Çalışmaları devam eden dizinin konusu aile içi dram olacak. Dizinin başlyacağı tarih merakla bekleniyor.