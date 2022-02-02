Sadakatsiz yeni bölün ne zaman?
Ekranların sevilerek seyredilen dizisi nefesler tutularak seyrediliyor peki son bölümde neler oldu? Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Asya ve Aras'ın yakınlaşacağı yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizden ulaşabilir.
Ekranların sevilerek seyredilen dizisi nefesler tutularak seyrediliyor peki son bölümde neler oldu? Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Asya ve Aras'ın yakınlaşacağı yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizden ulaşabilir.
Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de...
Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir... Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.
Sadakatsiz'in merakla beklenen 35. bölümünde Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir...
Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.
SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|22
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|22
|46
|3. Sivas Belediyespor
|22
|41
|4. Bodrumspor
|22
|40
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|22
|40
|6. Afjet Afyonspor
|21
|38
|7. Somaspor
|21
|38
|8. Çorum FK
|22
|37
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|21
|35
|10. Ankaraspor
|22
|32
|11. Serik Belediyespor
|22
|29
|12. İnegölspor
|22
|28
|13. Etimesgut Belediyespor
|22
|26
|14. Diyarbekirspor
|22
|25
|15. Turgutluspor
|22
|23
|16. Sarıyer
|22
|21
|17. Adıyaman FK
|21
|19
|18. Ergene Velimeşespor
|22
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|22
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|22
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12