Esra Erol Sevim Hanım Kimdir? Sevim Hanım'ın Konusu Nedir?

Esra Erol programı tüm hızıyla devam ediyor. Farklı hayatlara dokunan program bu haftada heyecanlı geçti. Peki bu yeni haftada konuklar kimler olacak, hangi konular işlenecek?

Sevim Hanım Çaresiz Kaldı!

16 yıllık eşinin komşuyla kaçtığını iddia eden genç kadın Esra Erol'e sığındı. Bakalım Esra Erol çözüm bulabilecek mi?