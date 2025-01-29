Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2023/113 esas ve 2025/23 karar sayılı dosyasında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Sofya Alağaş Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Siirt Valisi Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.